Хаас делает паузу на четвертый день тестов

Хаас пропустит четвертый день предсезонных тестов.

Причиной такого решения, как сообщает Sky Sports, стало желание уделить время исправлению неполадок к последнему дню работы на треке.

Напомним, что последний день тестов пройдет в пятницу, 30 января.

Ранее их гонщик Оливер Бермэн столкнулся с двумя механическими проблемами на болиде, и инженеры пытаются их исправить перед последней сессией.

Тем временем, накануне новичок Ред Булл разбил болид команды на предсезонных тестах в Барселоне.

