Фьюри официально договорился о бое с россиянином

Британский экс-чемпион вернется в ринг в апреле.

Бывший чемпион мира в супертяжелом весе Тайсон Фьюри (34-2-1, 24 КО) согласовал поединок против российского представителя дивизиона Арсланбека Махмудова (21-2, 19 КО).

Бой-возвращение британского боксера после очередного завершения карьеры состоится 11 апреля и будет официально транслироваться на Netflix, сообщает The Ring.

Читай также: Фьюри выразил желание подраться с Уордли - чемпион WBO ему ответил

Место проведения поединка будет объявлено позже.

‼️ TYSON FURY IS BACK ‼️



🥊 ANNOUNCED: Tyson Fury will return to face Arslanbek Makhmudov in The Ring’s heavyweight showdown on April 11th, live on Netflix 📺 #TheRing pic.twitter.com/4RLA5NG0Iv — Ring Magazine (@ringmagazine) January 28, 2026

Напомним, что Фьюри в январе прошлого года после двух подряд поражений от Александра Усика объявил о завершении карьеры, но спустя год решил вернуться.

Махмудов свой последний бой провел в октябре 2025 года, победив единогласным решением судей британца Дэвида Аллена.

Ранее промоутер оценил вероятность боя Фьюри с чемпионом WBO Фабио Уордли.

Следить за новостями и получать интересный спортивный контент можно в нашем Telegram-канале!