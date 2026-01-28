iSport.ua
Русский Українська

Фьюри официально договорился о бое с россиянином

Британский экс-чемпион вернется в ринг в апреле.
Сегодня, 17:50       Автор: Игорь Мищук
Тайсон Фьюри / Getty Images
Тайсон Фьюри / Getty Images

Бывший чемпион мира в супертяжелом весе Тайсон Фьюри (34-2-1, 24 КО) согласовал поединок против российского представителя дивизиона Арсланбека Махмудова (21-2, 19 КО).

Бой-возвращение британского боксера после очередного завершения карьеры состоится 11 апреля и будет официально транслироваться на Netflix, сообщает The Ring.

Читай также: Фьюри выразил желание подраться с Уордли - чемпион WBO ему ответил

Место проведения поединка будет объявлено позже.

Напомним, что Фьюри в январе прошлого года после двух подряд поражений от Александра Усика объявил о завершении карьеры, но спустя год решил вернуться.

Махмудов свой последний бой провел в октябре 2025 года, победив единогласным решением судей британца Дэвида Аллена.

Ранее промоутер оценил вероятность боя Фьюри с чемпионом WBO Фабио Уордли.

Следить за новостями и получать интересный спортивный контент можно в нашем Telegram-канале!

КЛЮЧЕВЫЕ СЛОВА: Тайсон Фьюри

Статьи по теме

Фьюри заявил, что решение о победе Усика над ним было политическим Фьюри заявил, что решение о победе Усика над ним было политическим
"Точно не следующий": Промоутер оценил вероятность боя Фьюри с Уордли "Точно не следующий": Промоутер оценил вероятность боя Фьюри с Уордли
Тайсон Фьюри рассматривает поединок с Энди Руисом-младшим Тайсон Фьюри рассматривает поединок с Энди Руисом-младшим
Фьюри выразил желание подраться с Уордли - чемпион WBO ему ответил Фьюри выразил желание подраться с Уордли - чемпион WBO ему ответил

Видео

Свитолина разгромила третью ракетку мира Гауфф на пути в полуфинал Australian Open - обзор матча
Свитолина разгромила третью ракетку мира Гауфф на пути в полуфинал Australian Open - обзор матча

Популярное на сайте

Бокс: расписание боев
просмотров
Биатлон-2025/2026: Перро и Симон одержали победы в масс-стартах на этапе Кубка мира в Новом Месте
просмотров
Биатлон: онлайн-трансляция женского масс-старта в Новом Месте
просмотров
Футбол сегодня: 8-й тур ЛЧ, Судаков и Трубин сыграют с Реалом Мадрид, Наполи встретится с Челси, а Боруссия Дортмунд - с Интером
просмотров
Свитолина сыграет против Сабаленка в полуфинале Australian Open
просмотров

Последние новости

Европа18:52
Вест Хэм согласился продать лидера команды
Европа18:30
Манчестер Сити отпустил нападающего в Фулхэм
Украина18:15
УПЛ: утверждены даты и время начала матчей первого после зимнего перерыва тура
Биатлон17:55
Чемпионат Европы по биатлону-2026: Гигонна и Меркушина триумфовали в первый день соревнований
Бокс17:50
Фьюри официально договорился о бое с россиянином
Биатлон17:29
Анастасия Меркушина выиграла "золото" чемпионата Европы
Европа16:42
Звезда Интера остаётся ключевой целью для топ-клубов
Европа15:58
Президент Реала провел личные беседы с рядом игроков клуба
Европа15:22
Французский клуб заинтересован в услугах игрока сборной Украины
Лига Чемпионов14:48
Лига чемпионов: превью 8-го тура – ПСЖ сыграет с англичанами, Реал в гостях у Бенфики
isport.ua
x
Для удобства пользования сайтом используются Cookies. Подробнее...
This website uses Cookies to ensure you get the best experience on our website. Learn more... Ознакомлен(а) / OK