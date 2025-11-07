Ризнык провел юбиленый сухой матч

70 матчей "на ноль" за шесть лет.

Накануне прошёл матч Шахтера против Брейдаблика в рамках Лиги конференций, в котором "горняки" обыграли исландский коллектив со счётом 2:0.

Для голкипера донецкого клуба Дмитрия Ризныка этот поединок стал 70-м "сухим" в карьере.

Вратарь 46 раз сохранял свои ворота сухими в составе Шахтера и 24 раза в составе Ворсклы. Из них 53 матча Дмитрий отыграл "на ноль" в чемпионатах Украины, 10 в еврокубках и 7 в Кубке Украины.

Свой первый "сухой" матч Ризнык провёл 30 октября 2019 года в гостевом поединке Ворсклы против Колоса в 1/8 финала Кубка Украины, достигнув отметки в 70 сухих игр всего за 6 лет и 7 дней.

В текущем сезоне голкипер провёл 6 матчей "на ноль" в чемпионате Украины.

Следить за новостями и получать интересный спортивный контент можно в нашем Telegram-канале!