Нереализованные моменты Шахтера и подвиги Ризныка в видеообзоре матча против Панатинаикоса

Донецкий Шахтер расписал нулевую ничью с афинским Панатинаикосом. Этот матч стал первым в противостоянии в рамках 3-го квалификационного раунда Лиги Европы.

Читай также: Шахтер расписал ничью с Панатинаикосом в квалификации Лиги Европы

В первом тайме "горняки" имели полувозможности. Вратарь парировал удар Алиссона из пределов штрафной, а Невертон дальним низовым только размял его. Зато кипер Шахтера Ризнык справился с классным ударом Пельистри.

Во второй половине моменты были более острыми. Эгиналдо с травмой не смог реализовать фактически один на один, а Швед немного недокрутил мяч в дальний угол. За "зеленых" могли забить Свидерски и Зарури, но Ризнык дважды оказался на высоте.

Вашему вниманию видеообзор матча Панатинаикос – Шахтер:

Следить за новостями и получать интересный спортивный контент можно в нашем Telegram-канале!