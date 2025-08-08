iSport.ua
Нереализованные моменты Шахтера и подвиги Ризныка в видеообзоре матча против Панатинаикоса

Вашему вниманию лучшие моменты поединка отечественного гранда.
Сегодня, 00:10       Автор: Антон Федорцив
Панатинаикос – Шахтер / ФК Шахтер
Донецкий Шахтер расписал нулевую ничью с афинским Панатинаикосом. Этот матч стал первым в противостоянии в рамках 3-го квалификационного раунда Лиги Европы.

Читай также: Шахтер расписал ничью с Панатинаикосом в квалификации Лиги Европы

В первом тайме "горняки" имели полувозможности. Вратарь парировал удар Алиссона из пределов штрафной, а Невертон дальним низовым только размял его. Зато кипер Шахтера Ризнык справился с классным ударом Пельистри.

Во второй половине моменты были более острыми. Эгиналдо с травмой не смог реализовать фактически один на один, а Швед немного недокрутил мяч в дальний угол. За "зеленых" могли забить Свидерски и Зарури, но Ризнык дважды оказался на высоте.

Вашему вниманию видеообзор матча Панатинаикос – Шахтер:

