Шахтер расписал ничью с Панатинаикосом в квалификации Лиги Европы

Со старта обе команды не отсиживались в обороне. Сначала инициативой завладели "зеленые", но ребята Арды Турана отодвинули игру подальше от владений Ризныка. А на 17-й минуте Алиссон проверил бдительность кипера ПАО ударом в ближний.

Дальше соперники сосредоточились на борьбе между двумя штрафными площадками. Новые моменты возникли аж перед перерывом. Сначала Невертон решился на дальний выстрел низом (сэйв), а затем Ризнык парировал удары Пельистри и Тете.

С началом второго тайма атаковать взялся Шахтер. Но опасную возможность создали хозяева – Черин на 59-й минуте пробил головой выше ворот после углового. "Горняки" ответили на 75-й, когда Эгиналдо не воспользовался свиданием с Дронговски.

Настоящий голевой момент Панатинаикос упустил на 80-й минуте. После перехвата Свидерски из центра штрафной пробил угол, но Ризнык эффектно спас Шахтер. Вскоре вратарь потянул и выстрел Зарури.

Уже в добавленное арбитром время Швед не переиграл Дронговски. В конце концов, команды завершили без голов. Судьбу путевки в плей-офф квалификации Лиги Европы определят в польском Кракове. Ответный матч состоится 14 августа.

Статистика матча Панатинаикос – Шахтер 3-го квалификационного раунда Лиги Европы

Панатинаикос – Шахтер – 0:0

Владение мячом: 39 % - 61 %

Удары: 13 - 10

Удары в створ: 8 - 5

Угловые: 4 - 7

Фолы: 13 - 11

Панатинаикос: Дронговски – Коцирас, Палмер-Браун, Туба, Кирьякопулос (Младенович, 56) – Максимович, Чиривелья (Черин, 56) – Пельистри, Тете (Зарури, 68), Джуричич (Сиопис, 56) – – Свидерски (Еремеефф, 81)

Шахтер: Ризнык – Винисиус, Бондарь, Матвиенко, Педриньо Азеведо – Очеретько, Гомес (Бондаренко, 46), Судаков – Алиссон (Педриньо да Силва, 73), Элиас (Эгиналдо, 73, Швед, 76), Невертон

Предупреждения: Чиривелья, Кирьякопулос – Гомес

