Европейский клуб выкупил украинского кипера

Славия подпишет Назара Домчака.
Сегодня, 17:34       Автор: Андрей Безуглый
Назар Домчак / Getty Images
Голкипер Карпат Назар Домчак покинет команду, пишет ТаТоТаке.

По информации журналистов, Славия решила выкупить 19-летнего украинца.

Трансфер обойдется чешского клубу в 5 млн евро - отступные Домчака.

В текущем сезоне Назар Домчак провел 29 поединков, из них 14 - на ноль.

Ранее также сообщалось, что стадион им. Лобановского пострадал в результате атаки на Киев.

