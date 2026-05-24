В Киеве пострадал стадион имени Валерия Лобановского

Что известно о состоянии стадиона Динамо после атаки.
Сегодня, 11:46       Автор: Валентина Чорноштан
Стадион Динамо имени Валерия Лобановского / Getty Images

В ночь с 23 на 24 мая россия в очередной раз массово атаковала Украину, на этот раз пострадал стадион Динамо имени Валерия Лобановского.

Арена находится неподалёку от Крещатика, центральной улицы города. Отмечается, что обломки сбитых дронов и ракет повредили помещения.

От пресс-службы киевского клуба известно, что наиболее пострадала офисная часть стадиона. В частности, там выбило окна, тем временем, о повреждениях поля или чаши стадиона пока неизвестно.

Напомним, что 24 мая, в воскресенье, на этом стадионе должен был пройти матч Динамо против Кудровки в 13:00, судьба предстоящей игры пока под вопросом.

Усик показал рекордный результат на взвешивании перед боем с Верховеном
