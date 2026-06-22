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Футбол

"Легких не бывает": Тренер Динамо оценил первого соперника в Лиге Европы

Игорь Костюк поделился ожиданиями от противостояния с румынской Университатей Клуж.
Сегодня, 11:59       Автор: Игорь Мищук
Игорь Костюк / Getty Images
Игорь Костюк / Getty Images

Главный тренер Динамо Игорь Костюк высказался о будущем старте команды в квалификации Лиги Европы.

Ранее "бело-синим" досталась в соперники в первом отборочном раунде еврокубка румынская Университатя Клуж.

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"Понимаем, что легких соперников в квалификации Лиги Европы не бывает, все команды занимают высокие места в чемпионатах своих стран. Да, возможно, некоторые другие варианты на бумаге выглядели более простыми, но жребий определил именно Университатю, и мы с уважением относимся к этому сопернику. Это крепкая, хорошо организованная команда с хорошими исполнителями.

В то же время, концентрируемся прежде всего на себе. Впереди сбор, подготовка, контрольные матчи, наша задача - подойти к официальным поединкам в наилучшем состоянии. Если хочешь добиваться серьезных результатов в еврокубках, нужно быть готовым побеждать любого соперника, независимо от жребия. Потому восприняли результаты жеребьевки спокойно и уже готовимся к противостоянию.

Глобально не будем менять принципы подготовки, потому что всегда настраиваем команду на максимальные требования и высокий уровень конкуренции. В то же время, конечно, будем детально изучать соперника, анализировать его сильные и слабые стороны и особенности игры", - приводит слова Костюка официальный сайт Динамо.

Напомним, что Динамо также узнало потенциального соперника во втором квалификационном раунде Лиги Европы.

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КЛЮЧЕВЫЕ СЛОВА: Динамо Киев Игорь Костюк

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