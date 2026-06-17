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Футбол

Динамо узнало потенциального соперника во втором раунде квалификации Лиги Европы

Будут противостоят греческой команде.
Сегодня, 14:15       Автор: Валентина Чорноштан
Динамо Киев / Getty Images
Динамо Киев / Getty Images

В среду, 17 июня, состоится жеребьёвка второго квалификационного раунда Лиги Европы.

Киевское Динамо попало ПАОК.

Но перед этим украинской команде предстоит пройти в первом раунде румынскую Университатю Клуж.

Напомним, что матчи этого этапа запланированы на 23‑е и 30‑е июля.

К слову, ФК Харьков объявил об амбассадоре команды.

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