ФК Харьков объявил об амбассадоре команды

Украинская теннисистка Элина Свитолина стала амбассадором футбольного клуба Харьков.

Об этом сообщила харьковская команда на своём официальном сайте. В заявлении клуба отмечается, что одна из лучших теннисисток мира присоединилась к "багряно-золотой" семье.

Также в сообщении говорится, что Харьков имеет особое значение для спортсменки и связан с важным этапом её становления.

"Харьков объединяет вокруг себя лучших! Рады сообщить, что первая ракетка Украины, одна из лучших теннисисток мира – Элина Свитолина, присоединяется к багряно-золотой семье Харькова. С сегодняшнего дня Элина Свитолина – амбассадор футбольного клуба Харьков. Элина не нуждается в особом представлении, ведь её успехи на корте известны на весь мир, и Харьков для неё не просто город, а часть души, ведь здесь заложился фундамент её будущих побед! Харьков – это ты! Харьков – это мы!" – говорится в заявлении клуба.

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