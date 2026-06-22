Египет одержал дебютную победу в истории на чемпионатах мира

"Фараонам" потребовалось девять матчей, чтобы впервые выиграть на мировых первенствах.

Сборная Египта во втором туре группового раунда ЧМ-2026 обыграла со счетом 3:1 Новую Зеландию.

Эта победа стала для египетской национальной команды первой в ее истории участия в чемпионатах мира.

Читай также: Уругвай не справился с Кабо-Верде, Египет одержал историческую победу против Новой Зеландии

"Фараонам" потребовалось девять матчей, чтобы выиграть свой первый матч на мировых первенствах. Теперь на счету египтян одна победа, три ничьи и пять поражений на Мундиалях.

ЧМ-2026 стал для сборной Египта четвертым турниром с ее участием, а дебютировали египтяне на мировых первенствах в 1934 году, когда уступили в 1/8 финала Венгрии со счетом 2:4.

Также "фараоны" принимали участие в ЧМ-1990 и ЧМ-2018, не сумев выйти из группы и занимая последнее место в своих квартетах.

В 1990 году сборная Египта сыграла вничью с Нидерландами (1:1) и Ирландией (0:0), а также уступила Англии (0:1). Турнир 2018 года египтяне завершили с тремя поражениями в группе, проиграв Уругваю (0:1), России (1:3) и Саудовской Аравии (1:2).

Напомним, что на ЧМ-2026 Египет стартовал с ничьей 1:1 с Бельгией, а после победы над Новой Зеландией возглавил группу G с четырьмя набарнными очками.

На ISPORT доступны календарь и результаты матчей ЧМ-2026.

Следить за новостями и получать интересный спортивный контент можно в нашем Telegram-канале!