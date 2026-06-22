Уругвай не справился с Кабо-Верде, Египет одержал историческую победу против Новой Зеландии

Представители Африки с позитивными для себя результатами завершили вторые матчи на ЧМ-2026.

В ночь на понедельник, 22 июня, в рамках второго тура группового раунда чемпионата мира-2026 были сыграны два матча.

После сенсационной ничьей с Испанией (0:0) сборная Кабо-Верде не позволила обыграть себя и Уругваю, разойдясь с южноамериканским соперником результативным миром 2:2.

Представитель Африки повел во встрече на 21-й минуте благодаря фантастическому дальнему удару низом в правый угол от Кевина Пины. Однако еще в первом тайме Уругваю удалось отыграться и выйти вперед. На 44-й минуте Максимилиано Араухо в падении головой добил в пустые ворота отскок от стойки, а перед перерывом он же удачно скинул под результативный удар для Агустина Каноббио.

Все же во второй половине встречи сборная Кабо-Верде сумела восстановить паритет, воспользовавшись ошибкой в обороне соперника. На 61-й минуте Элиу Варела успешно перехватил поперечную передачу уругвайцев, Фернандо Муслера бросился за пределы штрафной, пытаясь спасти ситуацию, но не успел, а игрок Кабо-Верде отправил мяч в пустые ворота.

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После двух туров в группе H Уругвай и Кабо-Верде имеют в своем активе по два балла. Лидирует в квартете Испания с четырьмя очками, а на счету Саудовской Аравии один набранный пункт.

Статистика матча Уругвай - Кабо-Верде 2-го тура группового этапа ЧМ-2026

Уругвай - Кабо-Верде 2:2

Голы: Араухо, 44, Каноббио, 45+6 - Пина, 21, Варела, 61

Ожидаемые голы (xG): 2.31 - 0.88

Владение мячом: 65% - 35%

Удары: 17 - 12

Удары в створ: 2 - 4

Угловые: 11 - 4

Фолы: 11 - 4

Уругвай: Муслера - Варела, Касерес, Оливера, Санабрия - Бентанкур, Угарте (де ла Крус, 70) - Каноббио, Вальверде, Араухо (Родригес, 82) - Виньяс (Нуньес, 70).

Кабо-Верде: Возинья - Морейра, Лопеш, Боржеш, Кабрал - Пина (Л. Дуарте, 70) - Арканжу (Д. Дуарте, 46), Мендеш, Монтейру (Семеду, 80), Родригеш (Варела, 58) - Беншимол (Да Кошта).

Предупреждения: Бентанкур, Оливера - Кабрал, Да Кошта, Боржеш.

Источник: Getty Images

Сборная Египта в своем матче с Новой Зеландией одержала первую в истории победу на чемпионатах мира, обыграв соперника со счетом 3:1.

Новозеландцы выиграли первый тайм с минимальным преимуществом благодаря голу Финна Сермана, который головой замкнул подачу с углового на 15-й минуте. Тем не менее во второй половине поединка египтяне сумели совершить камбек, добыв итоговую волевую победу.

Счет в матче на 58-й минуте сравнял Мостафа Зико, который успешно пробил головой после навеса в штрафную. Спустя девять минут африканскую сборную вывел вперед Мохамед Салах, обыгравшись с Зико и отправив мяч в левый нижний угол. А ближе к концу встречи Салах записал себе в актив еще и ассист, отдав с левого фланга на ближнюю на Трезеге, а тот с угла вратарской в падении головой положил мяч в сетку.

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Египет после двух туров с четырьмя очками возглавил группу G. Иран и Бельгия имеют по два набранных балла, а в активе Новой Зеландии один пункт.

Статистика матча Новая Зеландия - Египет 2-го тура группового этапа ЧМ-2026

Новая Зеландия - Египет 1:3

Голы: Серман, 15 - Зико, 58, Салах, 67, Трезеге, 82

Ожидаемые голы (xG): 1.22 - 1.98

Владение мячом: 44% - 56%

Удары: 11 - 19

Удары в створ: 5 - 7

Угловые: 4 - 3

Фолы: 14 - 8

Новая Зеландия: Крокомб - Пэйн (Биндон, 85), Серман, Боксолл, Какаче (Рендалл, 76) - Белл, Стаменич - Макковатт (Олд, 66), Сингх (Томас, 76), Джаст (де Врис, 85) - Вуд.

Египет: Шобейр - Хани, Ибрагим, Фатхи (Рабия, 42), Фату - Аттия, Лашин - Зико (Абделькарим, 76), Салах (Абдельмагид, 84, Абдельмонем, 90+9), Ашур (Зизо, 84) - Мармуш (Трезеге, 76).

Предупреждения: Сингх, Макковатт - Лашин.

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