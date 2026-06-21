iSport.ua
Русский Українська
Футбол

Испания с дублем Оярсабаля разгромила Саудовскую Аравию

"Фурия роха" сняла все вопросы еще в первом тайме.
Сегодня, 21:07       Автор: Андрей Безуглый
Сборная Испании / Getty Images
Сборная Испании / Getty Images

В воскресенье, 21 июня, сборные Испании и Саудовской Аравии встречались во втором туре группового этапа ЧМ-2026.

Испанцы быстро открыли счет. Уже на 10-й минуте Оярсабаль ассистировал Ямалю на первый гол. А еще через десять минут испанец сам забил гол после подачи углового.

Сразу же Оярсабаль забил еще и третий гол, оформив комфортный для "фурии рохи" счет на 24-й минуте матча. До конца тайма испанцы имели еще пару моментов, но не сумели забить больше.

Второй тайм начался с обидного автогола Тамбакти, и после этого Испания ощутимо сбавила давление на соперника. Тем не менее саудиты все равно ничего не смогли создать, так еще и пропустили пятый в концовке, но арбитр спас Саудовскую Аравию от тотального разгрома.

Статистика матча Испания - Саудовская Аравия 2‑го тура группового этапа ЧМ‑2026

Испания - Саудовская Аравия 4:0
Голы: Ямаль, 10, Оярсабаль, 21, 24, Тамбакти (автогол), 49

Ожидаемые голы (xG): 2.86 - 0.13
Владение мячом: 67% - 33%
Удары: 22 - 3
Удары в створ: 8 - 1
Угловые: 6 - 1
Фолы: 10 - 2

Следить за новостями и получать интересный спортивный контент можно в нашем Telegram-канале!


Статьи по теме

Сборная Испании повторила рекорд сборной Бразилии Сборная Испании повторила рекорд сборной Бразилии
NaVi с победы стартовали на отборе на The International 2026 NaVi с победы стартовали на отборе на The International 2026
IEM Cologne Major 2026: Falcons разгромили FURIA в гранд-финале IEM Cologne Major 2026: Falcons разгромили FURIA в гранд-финале
ЧМ-2026: Япония и Испания разгромили своих соперников ЧМ-2026: Япония и Испания разгромили своих соперников

Видео

Динамо избежало поражения в спарринге с чемпионом Чехии
Динамо избежало поражения в спарринге с чемпионом Чехии

Популярное на сайте

Бокс: расписание боев
просмотров
Футбол сегодня: матчи ЧМ-2026 с участием сборных Испании, Бельгии и Уругвая
просмотров
Свитолина поборется за выход в полуфинал турнира WTA 500 в Берлине
просмотров
Календарь Динамо: "бело-синие" завершили вничью первый спарринг на тренировочном сборе
просмотров
Ястремская не смогла выйти в четвертьфинал турнира в Ноттингеме
просмотров

Последние новости

ЧМ-202622:24
Сборная Испании повторила рекорд сборной Бразилии
Киберспорт22:05
NaVi с победы стартовали на отборе на The International 2026
Киберспорт21:40
IEM Cologne Major 2026: Falcons разгромили FURIA в гранд-финале
ЧМ-202621:35
ЧМ-2026: Япония и Испания разгромили своих соперников
ЧМ-202621:07
Испания с дублем Оярсабаля разгромила Саудовскую Аравию
Киберспорт20:32
На турнире Major по CS появился портрет Тараса Шевченко
Формула 119:30
Умер бывший пилот Формулы-1, спасший Лауду из пожара
Европа18:50
Реал определился с игроками на выход
Европа18:20
Арсенал намерен подписать лидера Астон Виллы
Европа17:45
Ливерпуль готовит второе предложение по звезде Бундеслиги
isport.ua
x
Для удобства пользования сайтом используются Cookies. Подробнее...
This website uses Cookies to ensure you get the best experience on our website. Learn more... Ознакомлен(а) / OK