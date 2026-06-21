Испания с дублем Оярсабаля разгромила Саудовскую Аравию

"Фурия роха" сняла все вопросы еще в первом тайме.

В воскресенье, 21 июня, сборные Испании и Саудовской Аравии встречались во втором туре группового этапа ЧМ-2026.

Испанцы быстро открыли счет. Уже на 10-й минуте Оярсабаль ассистировал Ямалю на первый гол. А еще через десять минут испанец сам забил гол после подачи углового.

Сразу же Оярсабаль забил еще и третий гол, оформив комфортный для "фурии рохи" счет на 24-й минуте матча. До конца тайма испанцы имели еще пару моментов, но не сумели забить больше.

Второй тайм начался с обидного автогола Тамбакти, и после этого Испания ощутимо сбавила давление на соперника. Тем не менее саудиты все равно ничего не смогли создать, так еще и пропустили пятый в концовке, но арбитр спас Саудовскую Аравию от тотального разгрома.

Статистика матча Испания - Саудовская Аравия 2‑го тура группового этапа ЧМ‑2026

Испания - Саудовская Аравия 4:0

Голы: Ямаль, 10, Оярсабаль, 21, 24, Тамбакти (автогол), 49

Ожидаемые голы (xG): 2.86 - 0.13

Владение мячом: 67% - 33%

Удары: 22 - 3

Удары в створ: 8 - 1

Угловые: 6 - 1

Фолы: 10 - 2

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