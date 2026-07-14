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ЧМ-2026: Анонс дня — Испания VS Франция

Предлагаем вашему вниманию вместе с betking, лицензированным беттинг-партнером проекта, анонс матчей ½ финала Чемпионата мира.
Сегодня, 08:00       Автор: Василий Медвидь
Родри и Ямаль / Getty Images
Родри и Ямаль / Getty Images

Мы уже в шаге от финального матча Чемпионата мира.

Полуфиналы откроются поединком между Испанией и Францией, который определит первого участника матча за трофей.

Испания - Франция

14 июля | 22:00 | AT&T Стэдиум, Арлингтон, США.

Источник: Getty Images

Матч между Испанией и Францией многие по праву называют теневым финалом этого турнира.

Обе команды заслуживают продолжить борьбу за трофей, но только одна из них пройдет дальше.

Сборная Испании не громит всех подряд на своем пути, однако пока складывается ощущение, что она делает ровно столько, сколько нужно, чтобы проходить дальше, и при этом еще имеет запас для усиления игры. На таких скоротечных турнирах это очень важный фактор для триумфа.

В то же время от сборной Франции благодаря ее невероятно звездной атаке складывается совершенно другое впечатление.

“Les bleus” испытали проблемы лишь в одном матче, даже не в матче, а в одном тайме игры против Сенегала. С тех пор никто не смог навязать им свою игру и никто не смог их остановить, но, конечно, Испания станет новым, гораздо более серьезным испытанием по сравнению со всеми предыдущими.

Есть хорошие новости для подопечных Дидье Дешама. Орельен Тчуамени восстановился после повреждения и, судя по всему, готов выйти на поле с первых минут полуфинального поединка.

У сборной Испании кадровых потерь нет. Команда Луиса де ла Фуэнте подойдет к этому важнейшему матчу в полной готовности.

Интересный факт: Последний матч между командами завершился голевой перестрелкой со счетом 5:4.

На сайте betking на победу Франции можно поставить с коэффициентом 2.36, тогда как победа Испании оценивается коэффициентом 3,25. Аналогичным коэффициентом оценивается и ничья в основное время — 3,25.

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