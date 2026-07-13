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Футбол

Легенда сборной Италии стал главным фаворитом на пост в сборной

Андреа Пирло опережает остальных претендентов.
Вчера, 22:15       Автор: Андрей Безуглый
Андреа Пирло / Getty Images
Андреа Пирло / Getty Images

Итальянская федерация футбола все еще в поисках нового главного тренера.

Как пишет La Gazzetta dello Sport, сейчас основным кандидатом на пост считается Андреа Пирло.

Именно легендарного хавбека Паоло Мальдини рассматривает в качестве наставника национальной команды.

Также среди претендентов Пеп Гвардиола, Антонио Конте и Роберто Манчини. С одним из четырех тренеров федерация должна начать переговоры до конца недели.

Напомним, что сейчас Андреа пирло возглавляет Дубай Юнайтед, играющий во второй лиге ОАЭ.

Ранее также сообщалось, что сборная Уругвая также назначила свою легенду.

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