Манчестер Юнайтед объявил о покупке Сантоса

Манчестер Юнайтед официально представил своего новичка.

Андрей Сантос подписал с манкунианцами контракт до 2031 года с опцией продления еще на сезон.

Ранее сообщалось, что сумма сделки составила около 50 млн фунтов, часть из которых - это бонусы.

В прошлом сезоне Андрей Сантос провел 43 матча, отличившись тремя голами и четырьмя ассистами.

Ранее также сообщалось, что Манчестер Юнайтед выкупил капитана сборной Бельгии.

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