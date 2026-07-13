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Футбол

Манчестер Юнайтед объявил о покупке Сантоса

22-летний бразилец подписал контракт.
Сегодня, 16:55       Автор: Андрей Безуглый
Андрей Сантос / manutd.com
Андрей Сантос / manutd.com

Манчестер Юнайтед официально представил своего новичка.

Андрей Сантос подписал с манкунианцами контракт до 2031 года с опцией продления еще на сезон.

Ранее сообщалось, что сумма сделки составила около 50 млн фунтов, часть из которых - это бонусы.

В прошлом сезоне Андрей Сантос провел 43 матча, отличившись тремя голами и четырьмя ассистами.

Ранее также сообщалось, что Манчестер Юнайтед выкупил капитана сборной Бельгии.

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