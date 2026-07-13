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Хоккей

Украина узнала соперников в Европейском кубке наций по хоккею

Матчи пройдут осенью и зимой.
Сегодня, 18:07       Автор: Андрей Безуглый
Сборная Украины по хоккею
Сборная Украины по хоккею

Сборная Украины по хоккею узнала всех соперников в Европейском кубке наций.

Напомним, что в прошлом году "желто-синие" уверенно выступили на турнире, выиграв две группы из трех.

Предстоящие же матчи запланированы на междунарожные паузы в ноябре, декабре и феврале.

Также напомним, что на будущем чемпионате мира сборная Украины будет играть в элитном дивизионе.

Соперники сборной Украины на Европейском кубке наций

  • Первый этап (ноябрь 2026 года): Польша, Италия, Великобритания
  • Второй этап: (декабрь 2026 года): Франция, Польша, Венгрия
  • Третий этап: (февраль 2027 года): Словения, Италия, Франция

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