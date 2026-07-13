ITTF также объявила о солидарности с Украиной.

Международная федерация настольного тенниса (ITTF) объявила о допуска росиян ко всем турнирам.

Решение было принято после того, как МОК сняла санкции с росии и белоруси.

При этом в ITTF заявили, что они никак не могут повлиять на ограничения и санкции в отдельных государствах.

Таким образом росияне смогут выступать с национальной символикой на любых турнирах под эгидой ITTF, где нет никаких дургих ограничений.

Одновременно с этьим федерация заявила о свой полной поддержке Украины.

Наряду с этим решением ITTF подтверждает свою солидарность с украинским сообществом настольного тенниса и признает, что продолжающаяся война оказала глубокое влияние на украинских спортсменов, тренеров, официальных лиц, клубы и семьи. Это решение не уменьшает поддержку, которую ITTF оказывает Украине, а также её заботу о тех, кто продолжает страдать от конфликта. ITTF по-прежнему привержена делу поддержки сообщества настольного тенниса в Украине через различные каналы

Ранее также сообщалось, что Польша не хочет пускать росиян к себе на ЧМ-2027 по волейболу.

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