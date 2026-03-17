Иран хочет перенести свои матчи ЧМ-2026

Команда готова сыграть мундиаль в Мексике.
Сегодня, 10:22       Автор: Андрей Безуглый
США - Иран / Getty Images
Президент Федерации футбола Ирана Мехди Тадж сообщи о переговорах с ФИФА.

Напомним, ранее сборная Ирана опроверга заявения о том, что команда пропустит мундиаль.

По словам Таджа, Иран готов принять участие в ЧМ-2026, но только при одном условии.

Когда Трамп недвусмысленно заявил, что он не может обеспечить безопасность иранской сборной, мы, конечно же, не поедем в Америку.

Мы ведем переговоры с ФИФА о проведении матчей Ирана на чемпионате мира по футболу в Мексике

Ранее также Каро Анчелотти назвал условие, при котором Неймар будет вызван в сборную

 

Статьи по теме

Ювентус решил продлить контракт с главным тренером Ювентус решил продлить контракт с главным тренером
Защитник сборной Украины пропустит матчи плей-офф ЧМ-2026 Защитник сборной Украины пропустит матчи плей-офф ЧМ-2026
Лига чемпионов: превью 1/8 финала – сможет ли Ман Сити разбить Реал, а Челси – ПСЖ? Лига чемпионов: превью 1/8 финала – сможет ли Ман Сити разбить Реал, а Челси – ПСЖ?
Каземиро не сумел переубедить руководство Манчестер Юнайтед Каземиро не сумел переубедить руководство Манчестер Юнайтед

Видео

НХЛ: Юта перестреляла Даллас, Питтсбург разгромил Колорадо
НХЛ: Юта перестреляла Даллас, Питтсбург разгромил Колорадо

Популярное на сайте

Биатлон-2025/2026: Норвегия и Швеция победами в смешанных эстафетах закрыли восьмой этап Кубка мира
просмотров
Биатлон: онлайн-трансляция смешанной эстафеты в Отепяя
просмотров
Формула 1: Личный зачет пилотов в сезоне-2026
просмотров
Футбол сегодня: Кубок Украины и ответные матчи Лиги чемпионов
просмотров
Формула 1: Кубок конструкторов-2026
просмотров

Последние новости

Европа12:03
Ювентус решил продлить контракт с главным тренером
ЧМ-202611:05
Защитник сборной Украины пропустит матчи плей-офф ЧМ-2026
Лига Чемпионов11:00
Лига чемпионов: превью 1/8 финала – сможет ли Ман Сити разбить Реал, а Челси – ПСЖ?
ЧМ-202610:22
Иран хочет перенести свои матчи ЧМ-2026
Европа09:30
Каземиро не сумел переубедить руководство Манчестер Юнайтед
Европа09:05
Челси получил условный трансферный бан
НХЛ08:38
НХЛ: Юта перестреляла Даллас, Питтсбург разгромил Колорадо
НБА08:26
НБА: Лейкерс обыграли Хьюстон, Бостон справился с Финиксом
Европа07:55
Футбол сегодня: Кубок Украины и ответные матчи Лиги чемпионов
Вчера, 23:58
Европа23:58
Брентфорд с Ярмолюком не удержал победу над аутсайдером АПЛ
