iSport.ua
Русский Українська
Футбол

Наполи подпишет игрока, который отказался ехать на болота

Эсекиэль Себальос отказал цска ради Италии.
Сегодня, 18:35       Автор: Андрей Безуглый
Эсекиэль Себальос / Getty Images
Эсекиэль Себальос / Getty Images

Наполи активно работает над трансфером Эсекиэля Себальоса, пишет Фабрицио Романо.

Вингер Бока Хуниорс привлек внимание нескольких клубов этим летом. Но официальное предложение сделали лишь два.

московский цска предлагал 24-летнему вингеру 20 млн евро чистыми за контракт. Однако аргентинец ответил жестким отказом.

Сейчас на руках у игрока есть согласованный контракт с Наполи, однако клубам еще предстоит договориться. К тому же итальянцам еще нужно продать своих игроков, чтобы освободить средства.

В прошлом сезоне Эсекиэль Себальос провел лишь 13 матчей, записав на свой счет один гол и три ассиста.

Ранее также сообщалось, что турецкий гранд работает над трансфером форварда Бельгии.

Следить за новостями и получать интересный спортивный контент можно в нашем Telegram-канале!


Статьи по теме

Магучих выиграла чемпионат Украины Магучих выиграла чемпионат Украины
Звезда Брайтона попал в ДТП Звезда Брайтона попал в ДТП
Барселона согласовала трансфер игрока сборной Германии Барселона согласовала трансфер игрока сборной Германии
КЧМ-2029 может пройти на Ближнем Востоке КЧМ-2029 может пройти на Ближнем Востоке

Видео

Победный гол Аргентины против Египта стал 3000-м на чемпионатах мира
Победный гол Аргентины против Египта стал 3000-м на чемпионатах мира

Популярное на сайте

Бокс: расписание боев
просмотров
Футбол сегодня: четвертьфинальный матч ЧМ-2026 Испания - Бельгия
просмотров
Костюк уступила в полуфинале Уимблдона
просмотров
Календарь Динамо: "бело-синие" проведут спарринг после матча квалификации Лиги Европы
просмотров
Календарь Шахтера: "горняки" проведут спарринги с хорватскими командами
просмотров

Последние новости

Легкая атлетика21:07
Магучих выиграла чемпионат Украины
Другие страны20:35
Звезда Брайтона попал в ДТП
Европа19:55
Барселона согласовала трансфер игрока сборной Германии
Европа19:17
КЧМ-2029 может пройти на Ближнем Востоке
Европа18:35
Наполи подпишет игрока, который отказался ехать на болота
Формула 118:01
У Цуноды есть две опции возвращения в Формулу-1
Европа17:25
Сборная Португалии назначила нового тренера
ЧМ-202616:30
Испания против Бельгии: на что ставить в матче 1/4 финала?
ЧМ-202615:30
ЧМ-2026: Анонс дня — Испания vs Бельгия
Игровые14:55
Женская сборная Украины едва не совершила камбек, но уступила в Лиге наций по волейболу
isport.ua
x
Для удобства пользования сайтом используются Cookies. Подробнее...
This website uses Cookies to ensure you get the best experience on our website. Learn more... Ознакомлен(а) / OK