Наполи подпишет игрока, который отказался ехать на болота

Наполи активно работает над трансфером Эсекиэля Себальоса, пишет Фабрицио Романо.

Вингер Бока Хуниорс привлек внимание нескольких клубов этим летом. Но официальное предложение сделали лишь два.

московский цска предлагал 24-летнему вингеру 20 млн евро чистыми за контракт. Однако аргентинец ответил жестким отказом.

Сейчас на руках у игрока есть согласованный контракт с Наполи, однако клубам еще предстоит договориться. К тому же итальянцам еще нужно продать своих игроков, чтобы освободить средства.

В прошлом сезоне Эсекиэль Себальос провел лишь 13 матчей, записав на свой счет один гол и три ассиста.

Ранее также сообщалось, что турецкий гранд работает над трансфером форварда Бельгии.

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