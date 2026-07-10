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Звезда Брайтона попал в ДТП

Каору Митома сбил женщину.
Вчера, 20:35       Автор: Андрей Безуглый
Каору Митома / Getty Images
Каору Митома / Getty Images

Вингер Брайтона Каору Митома подозревается в наезде на женщину, пишет The Japan News.

По информации издания, инцидент произошел в Токио. На одном из перекрестков Митома сбил женщину на велосипеде.

На текущий момент идет следствие, по предварительнім даннім один из участников ДТП проехал перекресток на красный свет.

В счастью, обошлось без серьезных травм. Пострадавшая получила легкие повреждения, ее здоровью ничего не угрожает.

Ранее также сообщалось, что лидер сборной Англии пропустит четвертьфинал из-за травм.

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