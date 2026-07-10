Клуб МЛС претендует на звезду Ливерпуля

Мохамед Салах не против перехода в Канзас-Сити.

Лидер Ливерпуля Мохамед Салах может продолжить карьеру в МЛС, пишет The Athletic.

Канзас-Сити намерен предложить контракт египтянину, однако его переход считается маловероятным.

Как минимум на Салаха также претендуют саудовские клубы, которые могут предложить солидные деньги игроку.

Сам же вингер предпочел бы остаться в Европе или же, при отсутствии предложений, переехать в МЛС.

Ранее также сообщалось, что Манчестер Юнайтед отказался от покупки бразильца.

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