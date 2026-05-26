Спаллетти хочет пригласить двух игроков Ливерпуля

Главный тренер Ювентуса Лучано Спаллетти надеется усилить команду за счет старых связей, пишет La Repubblica.

Специалист хочет попробовать воспользоваться старыми знакомствами и пригласить в клуб Мохамеда Салаха.

Напомним, что они уже пересекались ранее в Роме.

Также Спаллетти готов пригласить Эндрю Робертсона, однако защитник, скорее всего, перейдет в Тоттенхэм.

Алиссон также находится на пути в Турин, но по последним слухам Ливерпуль предпочел бы удержать бразильца.

Ранее также сообщалось, что Массимилиано Аллегри уже нашел себе новый клуб.

