Звезда Барселоны объявила, что покинет команду

Алексия Путельяс решила закрыть главу.
Сегодня, 20:50       Автор: Андрей Безуглый
Алексия Путельяс / Getty Images

Полузащитница Барселоны Алексия Путельяс объявила, что покинет команду по окончании сезона.

Напомним, что 32-летняя испанка выступала за каталонский клуб с 2012 года, проведя 507 матчей.

Кроме того Путельяс является лчушим бомбардиром команды с 233 забитыми мячами.

Вместе с Барселоной полузащитница десять раза стала чемпионом Испании, выиграла девять Кубков Испании и четыре Лиги чемпионов.

Также, выступая за каталонский клуб, Путельяс дважды выигрывала Золотой мяч.

