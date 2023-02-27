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Путельяс - футболистка года по версии ФИФА

Хавбек Барселоны во второй раз подряд стала лучшим игроком года.
Вчера, 23:36
Алексия Путельяс / Getty Images
Алексия Путельяс / Getty Images

В понедельник, 27 февраля, в рамках церемонии награждения ФИФА The Best отмечаются лучшие представители футбола и события, непосредственно с ним связанные.

Одной из последних номинаций стала "Футболистка года", за которую спорили Бет Мид (Арсенал), Алекс Морган (Орландо Прайд) и Алексия Путельяс (Барселона).

В напряженной борьбе по результатам голосования победу одержала Путельяс. Для 29-летней полузащитницы это уже вторая победа в данной номинации подряд.

Напомним, что на ISPORT можно ознакомиться со всеми победителями уже представленных номинаций.

КЛЮЧЕВЫЕ СЛОВА: Барселона фифа Алексия Путельяс The Best

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