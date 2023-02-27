Путельяс - футболистка года по версии ФИФА

Хавбек Барселоны во второй раз подряд стала лучшим игроком года.

В понедельник, 27 февраля, в рамках церемонии награждения ФИФА The Best отмечаются лучшие представители футбола и события, непосредственно с ним связанные.

Одной из последних номинаций стала "Футболистка года", за которую спорили Бет Мид (Арсенал), Алекс Морган (Орландо Прайд) и Алексия Путельяс (Барселона).

В напряженной борьбе по результатам голосования победу одержала Путельяс. Для 29-летней полузащитницы это уже вторая победа в данной номинации подряд.

On top of the world. 💫

@alexiaputellas has been crowned #TheBest FIFA Women’s Player 2022! pic.twitter.com/Wtcgg8SUmO — FIFA Women's World Cup (@FIFAWWC) February 27, 2023

Напомним, что на ISPORT можно ознакомиться со всеми победителями уже представленных номинаций.