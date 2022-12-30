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Месси - лучший спортсмен года по версии AIPS

А сборная Аргентины удостоилась звания лучшей команды.
Сегодня, 19:52
Сборная Аргентины / Getty Images
Сборная Аргентины / Getty Images

Международная ассоциация спортивной прессы (AIPS) подвела итоги года и выбрала лучших спортсменов и команды года.

Всего в голосовании приняли участие 420 журналистов из 113 стран мира, которые с большим удовольствием отдали главные награды Лионелю Месси и сборной Аргентины.

Нападающий ПСЖ стал лучшим спортсменом года, набрав более четверти голосов, вторую строчку только с 10% занял шведский легкоатлет Арман Дюплантис. Тройку замкнул Килиан Мбаппе.

А благодаря победе на чемпионате мира в Катаре у сборной Аргентины не было серьезных конкурентов в звании лучшей команды года. "Альбиселесте" набрали 37% голосов, второй стала сборная Марокко, а третье место заняли парни из сборной Франции.

Также ассоциация наградила и лучших спортсменок. Среди женщин главной звездой стала хавбек Барселоны и двукратная обладательница Золотого мяча Алексия Путельяс.

Напомним, что итоги года подвел и Шахтер, назвав Мудрика лучшим игроком года.

КЛЮЧЕВЫЕ СЛОВА: Лионель Месси сборная Аргентины Алексия Путельяс

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