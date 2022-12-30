Мудрик - лучший игрок Шахтера в 2022 году

21-летний вингер донецкого Шахтера Михаил Мудрик стал лучшим игроком команды в 2022 году по мнению болельщиков, сообщает официальный сайт команды..

За Михаила проголосовало 13 131 человек, далее следуют Анатолий Трубин (2295) и Тарас Степаненко (1893). При этом, всего в голосовании приняло участие чуть более 17 тысяч человек.

🧡 Ми готові оголосити... 🔝 Михайло Мудрик – найкращий гравець «Шахтаря» у 2022 році за версією вболівальників ⭐️



🤩 Півзахисник здобуває нагороду вже другий рік поспіль.



⚒ Усього в опитуванні взяли участь 17 319 фанатів. Мудрик набрав 76% голосів.#Shakhtar #Мудрик pic.twitter.com/DiPZ9Ce5h2 — ⚒FC SHAKHTAR DONETSK (@FCShakhtar) December 30, 2022

Парень получает эту награду уже второй раз подряд, но в этот раз он обогнал ближайшего партнера почти в шесть раз. Хотя в том году Мудрик получил всего 3 тысячи голосов из 11 тысяч проголосовавших.

Михаил был фаворитом среди болельщиков на протяжении всей осени, становясь игроком месяца в сентябре, октябре и ноябре. В этом сезоне Мудрик провел 18 матчей, забил голов и отдал 10 ассистов.