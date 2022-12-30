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Мудрик - лучший игрок Шахтера в 2022 году

Парень получает награду второй раз подряд.
Сегодня, 19:17
Михаил Мудрик / shakhtar.com
Михаил Мудрик / shakhtar.com

21-летний вингер донецкого Шахтера Михаил Мудрик стал лучшим игроком команды в 2022 году по мнению болельщиков, сообщает официальный сайт команды..

За Михаила проголосовало 13 131 человек, далее следуют Анатолий Трубин (2295) и Тарас Степаненко (1893). При этом, всего в голосовании приняло участие чуть более 17 тысяч человек.

Парень получает эту награду уже второй раз подряд, но в этот раз он обогнал ближайшего партнера почти в шесть раз. Хотя в том году Мудрик получил всего 3 тысячи голосов из 11 тысяч проголосовавших.

Михаил был фаворитом среди болельщиков на протяжении всей осени, становясь игроком месяца в сентябре, октябре и ноябре. В этом сезоне Мудрик провел 18 матчей, забил голов и отдал 10 ассистов.

КЛЮЧЕВЫЕ СЛОВА: шахтер Михаил Мудрик

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