Наполи может назначить только что уволенного тренера Милана

Массимилиано Аллегри уже успел согласовать контракт.
Сегодня, 20:20       Автор: Андрей Безуглый
Массимилиано Аллегри / Getty Images

Наполи продолжает поиск нового главного тренера.

Напомним, что накануне Антонио Конте официально объявил об уходе из клуба по окончании сезона.

Как пишет Джанлука Ди Марцио, Наполи уже провел переговоры с Винченцо Итальяно, который сейчас тренирует Болонью.

Также после вчерашнего увольнения Массимилиано Аллегри, Наполи связался и с ним. Более того, стороны успели достичь предварительного соглашения.

Аллегри согласился подписать с Наполи двухлетний контракт, возможно, вскоре стороны официально подпишут все бумаги.

