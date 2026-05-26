Наполи может назначить только что уволенного тренера Милана

Наполи продолжает поиск нового главного тренера.

Напомним, что накануне Антонио Конте официально объявил об уходе из клуба по окончании сезона.

Как пишет Джанлука Ди Марцио, Наполи уже провел переговоры с Винченцо Итальяно, который сейчас тренирует Болонью.

Также после вчерашнего увольнения Массимилиано Аллегри, Наполи связался и с ним. Более того, стороны успели достичь предварительного соглашения.

Аллегри согласился подписать с Наполи двухлетний контракт, возможно, вскоре стороны официально подпишут все бумаги.

