Лига чемпионов, анонс 1-го игрового дня: Реал против Интера, Ман Сити в Португалии

Лучший клубный турнир возвращается, и уже на этой неделе мы будем наблюдать за матчами первого тура основного этапа Лиги чемпионов.

Традиционно первый тур разделен не на два, а сразу на три игровых дня. Поэтому предлагаем ознакомиться с анонсом первого из них.

Брюгге – Астон Вилла

8 сентября | 19:45 | Ян Брейдель, Брюгге

Лига чемпионов стартует поединком между Брюгге и Астон Виллой. Эти две команды по итогам позапрошлого розыгрыша Лиги чемпионов сыграли между собой сразу три матча. Если на основном этапе Брюгге минимально победил дома, то уже в плей-офф Астон Вилла дважды одолела бельгийцев – 3:1 на выезде и 3:0 дома.

В новом сезоне Брюгге начал довольно неплохо, имея в своем активе четыре победы в первых пяти турах чемпионата Бельгии, причем все матчи они выиграли без пропущенных мячей. Однако встреча с одним из конкурентов за чемпионство – Гентом – была проиграна со счетом 1:2.

Кроме того, Брюгге в серии пенальти проиграл и в матче за Суперкубок Бельгии.

Астон Вилла же начала сезон далеко не лучшим образом. В Премьер-лиге команда до сих пор не забила ни одного гола, разгромно проиграв Брайтону, уступив Арсеналу, а в минувшие выходные сыграв в сухую ничью с Халл Сити.

Напомним, что бирмингемцы начали сезон матчем за Суперкубок УЕФА, в котором также уступили ПСЖ.

Специалисты оценивают соперников довольно равными и не выделяют Астон Виллу явным фаворитом, хотя и дают ей немного больше шансов на победу.

В линии BETKING победа Брюгге оценивается коэффициентом 2,66, ничья – 3,75, а успех Астон Виллы – 2,45.

АЕК – ЛАСК

8 сентября | 19:45 | OPAP Арена, Афины

Поединок между АЕКом и ЛАСКом – это один из тех матчей, которые хейтеры называют матчем Лиги Европы, а не Лиги чемпионов. Тем не менее эти команды заслужили выступление в турнире, пройдя его квалификацию.

АЕК в новом сезоне начал с неожиданного поражения в Суперкубке Греции. После поражения в серии пенальти команда больше не проигрывала, в том числе и в квалификации Лиги чемпионов, где прошла болгарский Левски.

ЛАСК, в свою очередь, удивил, наверное, самой большой сенсацией в квалификации Лиги чемпионов, когда после проигранного первого матча Селтику со счетом 0:3 смог совершить камбэк и в домашнем поединке вырвать себе путевку в основной раунд.

А вот в чемпионате Австрии у ЛАСКа вообще нет проблем. Команда громит всех соперников, имея в шести матчах четыре разгромные победы и еще два выигранных поединка с разницей в два мяча.

Тем не менее эксперты считают явным фаворитом этого противостояния именно АЕК.

Эксперты BETKING ожидают результативного футбола: тотал больше 2,5 гола имеет коэффициент 1,64, тогда как на тотал меньше 2,5 – 2,20.

Боруссия Д. – Вильярреал

8 сентября | 22:00 | Сигнал Идуна Парк, Дортмунд

Дортмундская Боруссия после поражения от Баварии в Суперкубке Германии выиграла два первых тура чемпионата, а также прошла в следующий раунд Кубка страны.

Именно они будут фаворитом противостояния против испанского Вильярреала, который в этом сезоне еще не побеждал в Ла Лиге. У них было две ничьи, после этого в двух матчах они вообще уступили.

Букмекеры BETKING ожидают результативного матча: тотал больше 3,5 гола оценивается в 2,20, а тотал меньше 3,5 – в 1,64.

Лилль – Бетис

8 сентября | 22:00 | Декатлон Арена – Стад Пьер-Моруа, Вильнев-д'Аск

Еще одним противостоянием между командами из топ-5 чемпионатов будет поединок между Лиллем и Бетисом.

Лилль в чемпионате уже успел сыграть с ПСЖ вничью, а в двух других поединках одержал победы.

Бетис же также успел сыграть с грандом своего чемпионата, обыграв в минувшие выходные мадридский Реал со счетом 1:0.

В целом Бетис выиграл три поединка из четырех с минимально возможным счетом, а вот четвертый разгромно проиграл на выезде Леванте – 2:5.

Эксперты считают именно Лилль фаворитом этого противостояния. На сайте BETKING на победу Лилля предлагают коэффициент 2,22, ничья оценивается в 3,40, а успех Бетиса – в 3,25.

Порту – Манчестер Сити

8 сентября | 22:00 | Эштадиу ду Драгау, Порту

Манчестер Сити с новым тренером начал новый сезон довольно уверенно, хотя и уступил в Суперкубке лондонскому Арсеналу. В чемпионате они одержали три победы подряд, сейчас разделяя первую строчку именно с «канонирами».

Теперь они отправятся в Португалию, где встретятся с местным Порту.

Источник: Getty Images

«Драконы», в свою очередь, также очень классно начали сезон. Сейчас у них шесть побед в шести официальных матчах, причем пропущен лишь один гол – именно в последнем сыгранном поединке против Морейренсе.

По оценкам BETKING, обе команды имеют хорошие шансы забить: коэффициент на «да» составляет 1,66, а на «нет» – 2,15.

Реал Мадрид – Интер

8 сентября | 22:00 | Сантьяго Бернабеу, Мадрид

Жозе Моуринью начал работу в мадридском Реале довольно неплохо. После сложной победы над Эспаньолом были две уверенные виктории над Реал Сосьедадом и Малагой, но в прошлом туре мадридцы неожиданно минимально уступили Бетису в чемпионате Испании.

Это, возможно, несколько настораживает фанатов перед противостоянием с Интером.

Миланский коллектив также классно начал сезон и сейчас имеет стопроцентный результат в чемпионате Италии, в последнем туре победив Наполи в сверхсложном поединке, совершив камбэк и выиграв 3:2.

Тем не менее эксперты отдают мадридцам довольно существенное преимущество.

Букмекеры BETKING также видят фаворитом Реал Мадрид: победа хозяев оценивается в 1,60, ничья – в 4,50, а успех Интера – в 5,00.

РЕКЛАМА

21+

УЧАСТИЕ В АЗАРТНЫХ ИГРАХ МОЖЕТ ВЫЗВАТЬ ИГРОВУЮ ЗАВИСИМОСТЬ. СОБЛЮДАЙТЕ ПРАВИЛА (ПРИНЦИПЫ) ОТВЕТСТВЕННОЙ ИГРЫ.

ООО "Слотс Ю.Эй": Лицензии на осуществление деятельности по организации и проведению азартных игр казино в сети Интернет от 25.03.2026 (Решение ДАУ ПлейСити № 82-Р от 25.03.2026) и 15.09.2023 (Решение КРАИЛ №245 от 31.08.2023), а также букмекерской деятельности в сети Интернет от 05.12.2024 (Решение КРАИЛ №559 от 21.11.2024) выданы сроком на 5 лет.

Следить за новостями и получать интересный спортивный контент можно в нашем Telegram-канале!