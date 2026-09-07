Тренер и вингер Карпат признаны лучшими в УПЛ в августе

Франсиско Фернандес и Ян Костенко забрали награды после старта чемпионата.

Украинская Премьер-лига назвала лучших тренера и игрока по итогам стартовых матчей сезона-2026/27, сыгранных в августе.

Как сообщает официальный сайт УПЛ, лучшим тренером стал наставник Карпат Франсиско Фернандес, который за этот период также дважды признавался лучшим тренером тура.

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Под руководством испанского специалиста "зелено-белые" в четырех августовских матчах набрали десять очков.

Лучшим футболистом месяца был признан также представитель Карпат - вингер Ян Костенко. 23-летний игрок принял участие в трех победных матчах львовской команды, в которых отличился двумя голами и тремя результативными передачами.

На данный момент после пяти туров Карпаты с десятью очками занимают третье место в турнирной таблице УПЛ, отставая на два балла от Полесья и Шахтера.

Напомним, на ISPORT доступны расписание и результаты матчей УПЛ сезона-2026/27.

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