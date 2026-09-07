Экс-игрок Челси продолжит карьеру в Бразилии

Бывший хавбек Видада Хаким Зиеш отправится в Бразилию, пишет Фабрицио Романо.

33-летний марокканец стал свободным агентом прошедшим летом.

В итоге игрока решил пригласить к себе Ботафого. Уже во вторник Зиеш прибудет в Рио-де-Жанейро для медосмотра и подписания контракта.

В прошлом сезоне вингер провел 16 матчей, отличившись девятью голами и двумя ассистами.

Также ранее Зиеш выступал за Галатасарай, Челси и Аякс.

Ранее также сообщалось, что Карим Бензема хотел вернуться в родной чемпионат.

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