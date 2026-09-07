iSport.ua
Русский Українська
Футбол

Экс-игрок Челси продолжит карьеру в Бразилии

Хаким Зиеш станет игроком Ботафого.
Сегодня, 09:55       Автор: Андрей Безуглый
Хаким Зиеш / Getty Images
Хаким Зиеш / Getty Images

Бывший хавбек Видада Хаким Зиеш отправится в Бразилию, пишет Фабрицио Романо.

33-летний марокканец стал свободным агентом прошедшим летом. 

В итоге игрока решил пригласить к себе Ботафого. Уже во вторник Зиеш прибудет в Рио-де-Жанейро для медосмотра и подписания контракта.

В прошлом сезоне вингер провел 16 матчей, отличившись девятью голами и двумя ассистами.

Также ранее Зиеш выступал за Галатасарай, Челси и Аякс.

Ранее также сообщалось, что Карим Бензема хотел вернуться в родной чемпионат.

Следить за новостями и получать интересный спортивный контент можно в нашем Telegram-канале!


Статьи по теме

Бельгия официально отозвала поддержку Инфантино Бельгия официально отозвала поддержку Инфантино
Украинский арбитр рассудит украинское дерби в Лиге чемпионов Украинский арбитр рассудит украинское дерби в Лиге чемпионов
Антонелли записал на свой счет редкое достижение Антонелли записал на свой счет редкое достижение
NaVi еще раз выступят на тир-3 турнире, который они ранее выиграли NaVi еще раз выступят на тир-3 турнире, который они ранее выиграли

Видео

Дюбуа и Уордли устроили первую дуэль взглядов перед реваншем
Дюбуа и Уордли устроили первую дуэль взглядов перед реваншем

Популярное на сайте

Бокс: расписание боев
просмотров
Футбол сегодня: заключительные матчи тура в Ла Лиге и Серии А
просмотров
Свитолина пробилась в третий круг US Open
просмотров
УПЛ: Шахтер обыграл Карпаты, Динамо потеряло очки с ЛНЗ
просмотров
Костюк выбила "нейтралку" в третьем круге US Open-2026
просмотров

Последние новости

Европа13:25
Бельгия официально отозвала поддержку Инфантино
Лига Чемпионов12:20
Украинский арбитр рассудит украинское дерби в Лиге чемпионов
Формула 111:15
Антонелли записал на свой счет редкое достижение
Киберспорт10:30
NaVi еще раз выступят на тир-3 турнире, который они ранее выиграли
Другие страны09:55
Экс-игрок Челси продолжит карьеру в Бразилии
Формула 109:18
Хэмилтон раскритиковал собственную команду
Европа08:40
Итальянский клуб уволил тренера уже после четырех матчей
Европа08:17
Футбол сегодня: заключительные матчи тура в Ла Лиге и Серии А
Вчера, 23:54
Теннис23:54
Марта Костюк расплакалась из-за боли в запястье во время матча с Носковой
Бокс23:22
“Давай проведем реванш в ноябре”: Тайсон Фьюри вызвал Александра Усика на очередной бой
isport.ua
x
Для удобства пользования сайтом используются Cookies. Подробнее...
This website uses Cookies to ensure you get the best experience on our website. Learn more... Ознакомлен(а) / OK