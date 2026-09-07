Бельгия официально отозвала поддержку Инфантино

Королевская бельгийская футбольная ассоциация (KBVB) официально отозвала поддержку Джанни Инфантино.

Напомним, что после сканадала с продажей прав на ЧМ, нынешний президент ФИФА потерял доверие ассоциаций и сейчас стремительно теряет их поддержку.

Кроме того в KBVB отдельно отметили, что у них также вызывает вопросы отмена красной карточки Фоларина Балогуна на ЧМ-2026.

Королевская бельгийская футбольная ассоциация (KBVB) объявляет, что не может поддержать кандидатуру Джанни Инфантино на новый срок на посту президента ФИФА. Решение KBVB основано на двух фундаментальных моментах, по которым ФИФА до сих пор не предоставила прозрачной информации: Досье FIFA Forward Enterprise: KBVB отмечает, что в отношении ряда важных решений и оценок в этом деле до сих пор не было предоставлено достаточной информации о лежащих в их основе рассуждениях и процессе принятия решений. Это вызывает вопросы относительно прозрачности и управления процессом. Мы остаемся в рамках соглашения с УЕФА и совместно требуем четких ответов относительно процесса принятия решений и дальнейших шагов. Также: в вопросе, касающемся красной карточки Фоларина Балогуна во время чемпионата мира, в котором KBVB является непосредственно вовлеченной стороной, для нас остаются без ответа важные вопросы. Несмотря на наши прямые просьбы о четком обосновании принятых решений и о разъяснении того, как подобные ситуации будут рассматриваться в будущем, мы до сих пор не получили адекватного ответа. Здесь KBVB также считает необходимым полную прозрачность и четкое объяснение

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