Украинский арбитр рассудит украинское дерби в Лиге чемпионов

Украинский арбитр Николай Балакин получил новое назначение на матч Лиги чемпионов.

Напомним, что для украинца это будет уже пятый матч на уровне основного этапа главного еврокубка.

Балакин вместе со своей командой рассудит поединок между ПСЖ и Слованом. На линиях ему будут помогать Александр Беркут и Виктор Матяш, а четвертым судьей станет Дмитрий Панчишин.

В украинском дерби в Лиге чемпионов могут принять участие Илья Забарный (ПСЖ), а также Даниил Игнатенко и Николай Кухаревич (Слован).

Ранее также сообщалось, что президент клуба УПЛ оказался в центре скандала.

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