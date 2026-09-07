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Моуринью раскритиковал судейство в матче с Бетисом

Специалист недоволен эпизодом с пенальти.
Сегодня, 14:50       Автор: Андрей Безуглый
Жозе Моуринью / Getty Images
Жозе Моуринью / Getty Images

Главный тренер Реала Жозе Моуринью остался недоволен судейством в матче с Бетисом.

Напомним, что мадридцы проиграли тот матч, хоят на последних минутах могли забить пенальти. В какой-то момент VAR просматривал эпизод на наличие нарушения, но не стал вмешиваться.

Моуринью сразу назвал судей VAR некомпетентными или же попросту заинтересованными.

Мы проиграли, потому что не реализовали свои моменты. Точка. Но пенальти... Почему его не перебили? Может, потому что VAR не знает правил... Или потому что они не хотели этого делать. Я бы хотел, чтобы на этот вопрос ответили ответственные лица.

Почему? Если ВАР не распорядился его перебить, потому что они не знали правил, им следует просто уволиться. Еще хуже, если они не рекомендовали перебить, потому что не хотели этого. И тогда возникает другой, еще более неприятный вопрос: если они не знали правил, почему не позвали судью к монитору? Странно. Я хочу быть честным и думаю, что он не знал, что находится в штрафной. Я предпочитаю придерживатся этого. Но если это так, судья не вправе изменить решение, это должен сделать VAR. Потому что спустя несколько недель или месяцев в подобном эпизоде пенальти перебьют

Ранее также сообщалось, что итальянский клуб уже уволил главного тренера.

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