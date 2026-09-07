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Автоспорт

Вольфф: Мы могли выставить себя идиотами

Борьба между пилотами была напряженной.
Сегодня, 14:19       Автор: Андрей Безуглый
Тото Вольфф / Getty Images
Тото Вольфф / Getty Images

Руководитель Мерседес подбил итоги Гран-при Италии.

Напомним, что победителем стал Андреа Кими Антонелли, который сумел прорваться с 19-го места.

По словам Вольффа, ему, как руководителю, пришлось очень нелегко во время битвы его пилотов. В любой момент Мерседес мог остаться в дураках.

Моментами мы думали: "Борьба чистая, но несколько плотная". Я держал палец у кнопки для связи с Маркусом, Боно, Кими и Джорджем – но мне не пришлось ничего нажимать.

Последний инцидент вышел неудачным. Джордж пытался не срезать поворот, а Кими, очевидно, выехал в гравий. Все могло закончиться катастрофой с точки зрения результата гонки. Мы могли выставить себя идиотами.

Мы обсудим эту ситуацию в качестве шага на пути к тому, как мы хотим гоняться в будущем. Но мне кажется, было правильно продемонстрировать командный дух и позволить им побороться друг с другом

Ранее также сообщалось, что Антонелли стал обладателем редкого достижения.

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