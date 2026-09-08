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Тренер Вереса раскрыл причину ухода Годи

Наставник ровенского клуба Олег Шандрук объяснил, почему перспективный полузащитник Дмитрий Годя покинул команду.
Сегодня, 12:23       Автор: Сергей Носенко
Дмитрий Годя / ФК Верес
Дмитрий Годя / ФК Верес

Главный тренер Вереса Олег Шандрук прокомментировал уход из команды молодого футболиста Дмитрия Годи. По словам специалиста, после подписания нового контракта игрок снизил требования к себе, однако соглашение не гарантировало ему места в основном составе.

“Почему он ушел? Все очень просто, на самом деле. Молодой игрок, кредит доверия был, подписал новый контракт, но в команде есть конкуренция. Новый контракт не гарантирует места в основном составе. Если снижаешь требования к себе после нового контракта, то какие вопросы? В этой ситуации у меня абсолютно чистая совесть”, — заявил Шандрук.

Тренер отметил, что Годя получал значительное внимание со стороны штаба еще со времен работы с юношеской командой.

“Сколько внимания уделял Дмитрию наш тренерский штаб, и я в том числе. Он с U19 работал со мной. Сколько я ему шансов давал?” — добавил наставник.

При этом Шандрук пожелал футболисту успехов в дальнейшей карьере. Специалист допустил, что Верес мог просто не подойти Годе, а произошедшее станет для талантливого игрока полезным уроком.

“Возможно, это была не его команда, не тот тренер. И такое возможно. Я верю, что у него все получится и, возможно, для него это будет также определенный урок на будущее, что в футболе просто так ничего не дается. Если он это поймет, то я верю, что у него все получится, потому что он очень талантливый парень”, — сказал Шандрук.

Напомним, Верес и Заря разошлись миром в юбилейном для ровенчан матче.

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КЛЮЧЕВЫЕ СЛОВА: Олег Шандрук ФК Верес

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