iSport.ua
Football.ua - Новости футбола
Русский Українська

Оглашены правила боя Тайсон - Пол

Поединок пройдет в статусе профессионального.
Сегодня, 09:58
Майк Тайсон и Джейк Пол / Getty Images
Майк Тайсон и Джейк Пол / Getty Images

Бывший абсолютный чемпион мира в супертяжелом весе Майк Тайсон в своем ближайшем бою встретится в ринге с боксирующим блогером Джейком Полом.

Как сообщил журналист Майкл Бенсон, этот поединок был официально санкционирован как профессиональный бой. Также он огласил правила будущего противостояния.

Читай также: Джейк Пол – Майк Тайсон: андеркард вечера бокса

Поединок будет рассчитан на восемь раундов по две минуты. Соперники будут драться в 14-унциевых перчатках и без защиты для головы. Нокауты в бою будут разрешены.

Результат этого противостояния внесут в официальный рекорд обоих боксеров.

Бой Тайсон - Пол состоится 15 ноября в Арлингтоне, США.

Ранее Тайсон рассказал, что ждет Пола в их бою.

Следить за новостями и получать интересный спортивный контент можно в нашем Telegram-канале!

КЛЮЧЕВЫЕ СЛОВА: Майк Тайсон Джейк Пол

Статьи по теме

"Будет бегать весь чертов вечер": Тайсон рассказал, что ждет Пола в их бою "Будет бегать весь чертов вечер": Тайсон рассказал, что ждет Пола в их бою
"Не такой уж и старый": Льюис призвал не списывать со счетов Тайсона в бою с Полом "Не такой уж и старый": Льюис призвал не списывать со счетов Тайсона в бою с Полом
Хан назвал условия для досрочной победы Фьюри в реванше с Усиком Хан назвал условия для досрочной победы Фьюри в реванше с Усиком
Звездный легкоатлет с возлюбленной примерили на Хэллоуин костюмы мемов Олимпиады-2024 Звездный легкоатлет с возлюбленной примерили на Хэллоуин костюмы мемов Олимпиады-2024
Помочь журналистам

Видео

Барселона унизила Реал на Сантьяго Бернабеу: видео лучших моментов матча
Барселона унизила Реал на Сантьяго Бернабеу: видео лучших моментов матча

Популярное на сайте

Бокс: расписание боев
просмотров
Рейтинг WTA: падения Цуренко, Стародубцевой, Калининой, прогресс Олейниковой и Ястремской
просмотров
Рейтинг ATP: Синнер сохраняет первую строчку рейтинга, украинцы вне топ-300, провал Усру
просмотров
Формула 1: Календарь гонок сезона 2024 года
просмотров
Формула 1: Личный зачет пилотов в сезоне-2024
просмотров

Последние новости

Бокс13:05
Хан назвал условия для досрочной победы Фьюри в реванше с Усиком
Легкая атлетика12:50
Звездный легкоатлет с возлюбленной примерили на Хэллоуин костюмы мемов Олимпиады-2024
Киберспорт12:35
BLAST Premier World Final 2024: G2 - Vitality, Astralis - Spirit в полуфинале
Европа12:15
Перес определился с судьбой Лунина в Реале
Бокс11:59
"Собираюсь избить и сломать": Эннис рассказал о плане на поединок с Чухаджяном
Бокс11:45
Определена судьба реванша Дюбуа - Джошуа
Европа11:28
Атлетико наказал фанатов, которые едва не сорвали дерби с Реалом
Теннис11:25
Итоговый турнир-2024 (WTA): Паолини - Рыбакина, Соболенко - Циньвэнь сыграют на старте турнира
Бокс10:45
Оскар Де Ла Хойя назвал фаворита реванша Фьюри – Усик
Украина10:25
Календарь Шахтера: "горняки" сыграют с Черноморцем перед матчем Лиги чемпионов против Янг Бойз
isport.ua
x
Для удобства пользования сайтом используются Cookies. Подробнее...
This website uses Cookies to ensure you get the best experience on our website. Learn more... Ознакомлен(а) / OK