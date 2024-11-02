Оглашены правила боя Тайсон - Пол
Бывший абсолютный чемпион мира в супертяжелом весе Майк Тайсон в своем ближайшем бою встретится в ринге с боксирующим блогером Джейком Полом.
Как сообщил журналист Майкл Бенсон, этот поединок был официально санкционирован как профессиональный бой. Также он огласил правила будущего противостояния.
Читай также: Джейк Пол – Майк Тайсон: андеркард вечера бокса
Поединок будет рассчитан на восемь раундов по две минуты. Соперники будут драться в 14-унциевых перчатках и без защиты для головы. Нокауты в бою будут разрешены.
Результат этого противостояния внесут в официальный рекорд обоих боксеров.
📋 Jake Paul vs Mike Tyson is happening this month as an officially sanctioned professional fight with the following rules:— Michael Benson (@MichaelBensonn) November 1, 2024
🤼♂️ 8 x 2-minute rounds
🥊 14-ounce gloves
❌ No headgear
✅ Knockouts allowed
📝 Result on official records
📆 Nov 15th
🏟️ AT&T Stadium, Texas
Бой Тайсон - Пол состоится 15 ноября в Арлингтоне, США.
Ранее Тайсон рассказал, что ждет Пола в их бою.
Следить за новостями и получать интересный спортивный контент можно в нашем Telegram-канале!