Оглашены правила боя Тайсон - Пол

Бывший абсолютный чемпион мира в супертяжелом весе Майк Тайсон в своем ближайшем бою встретится в ринге с боксирующим блогером Джейком Полом.

Как сообщил журналист Майкл Бенсон, этот поединок был официально санкционирован как профессиональный бой. Также он огласил правила будущего противостояния.

Читай также: Джейк Пол – Майк Тайсон: андеркард вечера бокса

Поединок будет рассчитан на восемь раундов по две минуты. Соперники будут драться в 14-унциевых перчатках и без защиты для головы. Нокауты в бою будут разрешены.

Результат этого противостояния внесут в официальный рекорд обоих боксеров.

📋 Jake Paul vs Mike Tyson is happening this month as an officially sanctioned professional fight with the following rules:



🤼‍♂️ 8 x 2-minute rounds

🥊 14-ounce gloves

❌ No headgear

✅ Knockouts allowed

📝 Result on official records



📆 Nov 15th

🏟️ AT&T Stadium, Texas