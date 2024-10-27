"Будет бегать весь чертов вечер": Тайсон рассказал, что ждет Пола в их бою

Легендарный боксер рассказал, как сложится поединок с блогером.

Бывший абсолютный чемпион мира в супертяжелом весе Майк Тайсон поделился ожиданиями от боя с боксирующим блогером Джейком Полом.

По мнению легенды бокса, оппонент во время поединка не сможет справиться с его ударами.

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"Как только я поймаю Джейка Пола, он убежит, как вор. Он будет бегать весь чертов вечер.

Я думаю, ему стоит попробовать стоять лицом к лицу, он молодой парень, он должен уметь выдерживать удары старого человека вроде меня", - приводит слова Тайсона журналист Майкл Бенсон со ссылкой на Fox News.

Бой Тайсон - Пол состоится 15 ноября в Арлингтоне, США.

Ранее Тайсон показал свой спарринг перед боем с Полом.

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