"Будет бегать весь чертов вечер": Тайсон рассказал, что ждет Пола в их бою
Бывший абсолютный чемпион мира в супертяжелом весе Майк Тайсон поделился ожиданиями от боя с боксирующим блогером Джейком Полом.
По мнению легенды бокса, оппонент во время поединка не сможет справиться с его ударами.
Читай также: Джейк Пол – Майк Тайсон: андеркард вечера бокса
"Как только я поймаю Джейка Пола, он убежит, как вор. Он будет бегать весь чертов вечер.
Я думаю, ему стоит попробовать стоять лицом к лицу, он молодой парень, он должен уметь выдерживать удары старого человека вроде меня", - приводит слова Тайсона журналист Майкл Бенсон со ссылкой на Fox News.
Бой Тайсон - Пол состоится 15 ноября в Арлингтоне, США.
Ранее Тайсон показал свой спарринг перед боем с Полом.
Следить за новостями и получать интересный спортивный контент можно в нашем Telegram-канале!