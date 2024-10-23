"Я только начинаю": Майк Тайсон показал свой спарринг перед боем с Полом
Легенда бокса запугивает своего соперника.
Бывший чемпион Майк Тайсон выйдет в ринг против видеоблогера Джейка Пола.
58-летний американец тренируется и проводит спарринги.
"Я только начинаю", - написал Тайсон.
Бой Железного Майка с Полом запланирован на 15 ноября.
Ранее легендарный Леннокс Льюис назвал соперника, ради которого вернется на ринг.
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