Джейк Пол – Майк Тайсон: андеркард вечера бокса
Перед поединком легенды бокса пройдут три боя за чемпионские пояса.
Бывший абсолютный чемпион мира Майк Тайсон проведет поединок против видеоблогера Джейка Пола.
Организаторы вечера бокса объявили андеркард:
- Кэти Тейлор – Аманда Серрано – бой за титулы WBC, WBO, IBF и IBO в первом полусреднем весе
- Марио Барриос – Абель Рамос – бой за титул чемпиона WBC в полусреднем весе
- Нирадж Гоят – Виндерссон Нуньес
- Брюс Кэррингтон – Дэна Кулвелл
- Лукас Бахди – Кори Марксман
- Шадассия Грин – Мелинда Вотпул – бой за титул WBO Super во втором среднем весе
Бой Тайсон - Пол состоится 15 ноября в Арлингтоне, США.
Ранее Леннокс Льюис призвал не списывать со счетов Тайсона в бою с Полом.
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