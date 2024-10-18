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Джейк Пол – Майк Тайсон: андеркард вечера бокса

Перед поединком легенды бокса пройдут три боя за чемпионские пояса.
Сегодня, 12:55
Майк Тайсон и Джейк Пол / Getty Images
Майк Тайсон и Джейк Пол / Getty Images

Бывший абсолютный чемпион мира Майк Тайсон проведет поединок против видеоблогера Джейка Пола.

Организаторы вечера бокса объявили андеркард:

  • Кэти Тейлор – Аманда Серрано – бой за титулы WBC, WBO, IBF и IBO в первом полусреднем весе
  • Марио Барриос – Абель Рамос – бой за титул чемпиона WBC в полусреднем весе
  • Нирадж Гоят – Виндерссон Нуньес
  • Брюс Кэррингтон – Дэна Кулвелл
  • Лукас Бахди – Кори Марксман
  • Шадассия Грин – Мелинда Вотпул – бой за титул WBO Super во втором среднем весе

Бой Тайсон - Пол состоится 15 ноября в Арлингтоне, США.

Ранее Леннокс Льюис призвал не списывать со счетов Тайсона в бою с Полом.

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