Джейк Пол – Майк Тайсон: андеркард вечера бокса

Перед поединком легенды бокса пройдут три боя за чемпионские пояса.

Бывший абсолютный чемпион мира Майк Тайсон проведет поединок против видеоблогера Джейка Пола.

Организаторы вечера бокса объявили андеркард:

Кэти Тейлор – Аманда Серрано – бой за титулы WBC, WBO, IBF и IBO в первом полусреднем весе

Марио Барриос – Абель Рамос – бой за титул чемпиона WBC в полусреднем весе

Нирадж Гоят – Виндерссон Нуньес

Брюс Кэррингтон – Дэна Кулвелл

Лукас Бахди – Кори Марксман

Шадассия Грин – Мелинда Вотпул – бой за титул WBO Super во втором среднем весе

Бой Тайсон - Пол состоится 15 ноября в Арлингтоне, США.

Ранее Леннокс Льюис призвал не списывать со счетов Тайсона в бою с Полом.

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