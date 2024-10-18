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"Не такой уж и старый": Льюис призвал не списывать со счетов Тайсона в бою с Полом

Британец предположил, как может сложиться поединок легенды бокса с блогером.
Сегодня, 11:58
Майк Тайсон и Джейк Пол / Getty Images
Майк Тайсон и Джейк Пол / Getty Images

Легендарный боксер Леннокс Льюис высказался о бое между бывшим абсолютным чемпионом мира Майком Тайсоном и блогером Джейком Полом.

По его мнению, возраст "железного Майка" в это поединке может сказаться только, если он затянется.

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"Майк Тайсон выиграет. Он не такой уж и старый. Не принимайте его слишком мягко. У нас разница в один год. Вы можете драться с кем-то таким и преуспеть, потому что человек, с которым вы деретесь, не является настоящим бойцом, и есть сотня вещей, которые вы забыли, но которым он учится.

Возраст будет в некоторой степени определяющим фактором, если бой будет продолжаться слишком долго. Но если они сблизятся и Майк выйдет со своей десятисекундной комбинацией, если один из этих ударов зацепит Пола, то он определенно упадет", - приводит слова Льюиса Seconds Out.

Бой Тайсон - Пол состоится 15 ноября в Арлингтоне, США.

Ранее Пол сделал неожиданное заявление перед боем с Тайсоном.

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КЛЮЧЕВЫЕ СЛОВА: Майк Тайсон Леннокс Льюис Джейк Пол

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