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Тайсон дал пощечину Полу на взвешивании перед поединком

Американский боксер не сдержал эмоций после того, как ему наступили на ногу.
Сегодня, 11:31
Майк Тайсон и Джейк Пол / Getty Images
Майк Тайсон и Джейк Пол / Getty Images

В ночь с 15 на 16 ноября состоится бой между Джейком Полом и Майком Тайсоном.

Перед выставочным поединком состоялась битва взглядов и взвешивание боксеров, на котором случился скандальный инцидент.

Пол умышленно наступил на ногу Тайсону, из-за чего у Майка не выдержали нервы. Легенда бокса дал пощечину своему оппоненту.

Отметим, бой между Джейком Полом и Майком Тайсоном пройдет по восьмираундовой системе. Трансляция состоится на платформе Netflix.

Результаты взвешивания показали что блогер весит 102 кг, а бывший профессиональный боксер 103.5 кг.

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КЛЮЧЕВЫЕ СЛОВА: Майк Тайсон Джейк Пол

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