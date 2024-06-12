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Румыния - Украина: прогноз на матч Евро-2024 17.06.2024

Узнай на ISPORT.ua, кто может победить в поединке группового этапа чемпионата Европы.
Вчера, 13:15
Румыния - Украина: прогноз на матч / Getty Images
Румыния - Украина: прогноз на матч / Getty Images

В понедельник, 17 июня, сборная Украины стартует в групповом раунде Евро-2024 в Германии.

Первым соперником подопечных Сергея Реброва в квартете Е чемпионата Европы станет Румыния.

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Поединок румынской и украинской национальных команд состоится в Мюнхене на Арене Мюнхен. Стартовый свисток во встрече прозвучит в 16:00 по киевскому времени.

Коэффициент и ставки на матч группового этапа Евро-2024 Румыния - Украина

Фаворитом будущего матча букмекеры считают украинцев, отдавая им предпочтение в предстоящем противостоянии с румынами.

Прогноз букмекеров на матч Румыния - Украина

  • Победа Румынии: 3.90
  • Ничья: 3.40
  • Победа Украины: 2.07

Коэффициент на то, что обе команды забьют в этом матче, составляет 1.95, а на противоположный результат - 1.85.

Статистика противостояния Румынии и Украины

Будущий матч Румынии и Украины на Евро-2024 станет первой очной встречей этих команд на официальном уровне.

Ранее в своей истории эти сборные провели между собой шесть товарищеских матчей, в которых трижды побеждали румыны, дважды выиграли украинцы, а еще один завершился вничью (правда, после Украина одержала победу в серии пенальти).

Румыния - Украина
3 Победы 2
1 Ничьи 1
14 Голы 10

Напомним, что соперниками Румынии и Украины в группе Е чемпионата Европы также будут Бельгия и Словакия.

На ISPORT будет доступна онлайн-трансляция матча Евро-2024 Румыния - Украина.

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