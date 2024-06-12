Румыния - Украина: прогноз на матч Евро-2024 17.06.2024
В понедельник, 17 июня, сборная Украины стартует в групповом раунде Евро-2024 в Германии.
Первым соперником подопечных Сергея Реброва в квартете Е чемпионата Европы станет Румыния.
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Поединок румынской и украинской национальных команд состоится в Мюнхене на Арене Мюнхен. Стартовый свисток во встрече прозвучит в 16:00 по киевскому времени.
Коэффициент и ставки на матч группового этапа Евро-2024 Румыния - Украина
Фаворитом будущего матча букмекеры считают украинцев, отдавая им предпочтение в предстоящем противостоянии с румынами.
Прогноз букмекеров на матч Румыния - Украина
- Победа Румынии: 3.90
- Ничья: 3.40
- Победа Украины: 2.07
Коэффициент на то, что обе команды забьют в этом матче, составляет 1.95, а на противоположный результат - 1.85.
Статистика противостояния Румынии и Украины
Будущий матч Румынии и Украины на Евро-2024 станет первой очной встречей этих команд на официальном уровне.
Ранее в своей истории эти сборные провели между собой шесть товарищеских матчей, в которых трижды побеждали румыны, дважды выиграли украинцы, а еще один завершился вничью (правда, после Украина одержала победу в серии пенальти).
Румыния - Украина
3 Победы 2
1 Ничьи 1
14 Голы 10
Напомним, что соперниками Румынии и Украины в группе Е чемпионата Европы также будут Бельгия и Словакия.
На ISPORT будет доступна онлайн-трансляция матча Евро-2024 Румыния - Украина.
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