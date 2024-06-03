Румыния - Украина: онлайн трансляция матча Евро-2024 17.06.2024

В понедельник, 17 июня, сборная Украины стартует на групповом этапе Евро-2024 в Германии.

Первым соперником украинской национальной команды в квартете Е станет Румыния.

Поединок состоится в Мюнхене на Арене Мюнхен. Стартовый свисток во встрече прозвучит в 16:00 по киевскому времени.

Смотреть онлайн-трансляцию матча Румыния - Украина

Трансляция матча будет доступна в этой новости 17 июня и начать смотреть ее онлайн можно начиная с 16:00 по Киеву. Онлайн трансляция будет проходить бесплатно и любой желающий может присоединиться.

В Украине матч покажет видеосервис MEGOGO. В данном случае поединок будет транслировать канал MEGOGO Футбол 1. Также трансляция будет доступна на региональных каналах Суспільного.

Румыния и Украина на Евро-2024 впервые в своей истории встретятся на официальном уровне. Ранее эти сборные провели между собой шесть товарищеских матчей, в которых трижды побеждали румыны, дважды выиграли украинцы, а еще один завершился вничью.

Напомним, что соперниками Румынии и Украины в группе Е чемпионата Европы также являются Бельгия и Словакия.

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