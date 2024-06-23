Швейцария - Германия 1:1 обзор матча и результат игры 23.06.2024

Хозяева турнира чуть не упустили свое преимущество в решающей игре.

В воскресенье, 23 июня, в рамках третьего тура группового этапа Евро-2024 сборная Швейцарии встречалась с Германией.

В первом тайме на поле виднелась явная доминация хозяев турнира, которые уверено шли вперед в поисках своего гола, однако забыли об обороне и первыми умудрились пропустить.

Источник: Getty Images

Швейцарцы активно использовали контратаки, которые с трудом блокировали подопечные Юлиана Нагельсманна. При этом, сами немцы имели немало моментов у чужих ворот, но мяч упорно отказывался лететь в сетку.

Источник: Getty Images

В итоге, сборная Германии все же смогла отыграться, вырвав для себя первую строчку группы А, оставив оппонента вторыми.

Статистика матча Швейцария - Германия группового этапа Евро-2024

Швейцария - Германия 1:1

Голы: Ндое, 28 - Фюллькруг, 90+2

Ожидаемые голы (xG): 0.57 - 1.52

Владение мячом: 35% - 65%

Удары: 4 - 18

Удары в створ: 3 - 3

Фолы: 14 - 11

Швейцария: Зоммер, Видмер, Родригес, Шер, Аканджи, Эбишер, Джака, Фройлер, Ридер (Варгас, 65), Ндойе (Амдуни, 65), Эмболо (Дуа, 65).

Германия: Нойер, Рюдигер, Та (Шлоттербек, 61), Миттельштедт (Раум, 61), Кроос, Гюндоган, Андрих (Байер, 65), Виртц (Сане, 76), Киммих, Хавертц, Мусиала (Фюллькруг, 76).

Предупреждения: Ндойе (25), Та (38), Джака (67), Видмер (81).

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