iSport.ua
Football.ua - Новости футбола
Русский Українська
Футбол

Швейцария - Германия 1:1 обзор матча и результат игры 23.06.2024

Хозяева турнира чуть не упустили свое преимущество в решающей игре.
Вчера, 23:53
Швейцария - Германия / Getty Images
Швейцария - Германия / Getty Images

В воскресенье, 23 июня, в рамках третьего тура группового этапа Евро-2024 сборная Швейцарии встречалась с Германией.

В первом тайме на поле виднелась явная доминация хозяев турнира, которые уверено шли вперед в поисках своего гола, однако забыли об обороне и первыми умудрились пропустить.

Источник: Getty Images

Швейцарцы активно использовали контратаки, которые с трудом блокировали подопечные Юлиана Нагельсманна. При этом, сами немцы имели немало моментов у чужих ворот, но мяч упорно отказывался лететь в сетку.

Источник: Getty Images

В итоге, сборная Германии все же смогла отыграться, вырвав для себя первую строчку группы А, оставив оппонента вторыми.

Статистика матча Швейцария - Германия группового этапа Евро-2024

Швейцария - Германия 1:1
Голы: Ндое, 28 - Фюллькруг, 90+2

Ожидаемые голы (xG): 0.57 - 1.52
Владение мячом: 35% - 65%
Удары: 4 - 18
Удары в створ: 3 - 3
Фолы: 14 - 11

Швейцария: Зоммер, Видмер, Родригес, Шер, Аканджи, Эбишер, Джака, Фройлер, Ридер (Варгас, 65), Ндойе (Амдуни, 65), Эмболо (Дуа, 65).

Германия: Нойер, Рюдигер, Та (Шлоттербек, 61), Миттельштедт (Раум, 61), Кроос, Гюндоган, Андрих (Байер, 65), Виртц (Сане, 76), Киммих, Хавертц, Мусиала (Фюллькруг, 76).

Предупреждения: Ндойе (25), Та (38), Джака (67), Видмер (81).

Следить за новостями и получать интересный спортивный контент можно в нашем Telegram-канале!

КЛЮЧЕВЫЕ СЛОВА: сборная Германии сборная Швейцарии

Статьи по теме

Швейцария - Германия: онлайн-трансляция матча Евро-2024 Швейцария - Германия: онлайн-трансляция матча Евро-2024
Определилась первая сборная, гарантировавшая себе место в плей-офф Евро-2024 Определилась первая сборная, гарантировавшая себе место в плей-офф Евро-2024
Вторая победа Германии на домашнем Евро в обзоре матча с Венгрией: видео голов и лучших моментов Вторая победа Германии на домашнем Евро в обзоре матча с Венгрией: видео голов и лучших моментов
Футболиста Венгрии, который получил жуткую травму, госпитализировали Футболиста Венгрии, который получил жуткую травму, госпитализировали
Помочь журналистам

Видео

Очередной отмененный гол Лукаку в обзоре матча Бельгия - Румыния
Очередной отмененный гол Лукаку в обзоре матча Бельгия - Румыния

Популярное на сайте

Бокс: расписание боев
просмотров
Календарь матчей сборной Украины: "Сине-желтые" добыли первую победу на Евро-2024
просмотров
Бои без правил: расписание боев и турниров
просмотров
Динамо узнает соперника: онлайн-трансляция жеребьевки второго квалификационного раунда Лиги чемпионов
просмотров
Жеребьевка второго отборочного раунда Лиги Европы: онлайн-трансляция церемонии
просмотров

Последние новости

Евро-202400:55
Футболиста Венгрии, который получил жуткую травму, госпитализировали
Евро-202400:41
Шотландия повторила антирекорд Евро
Евро-202400:24
Как победа Венгрии повлияла на шансы Украины выйти в плей-офф Евро-2024: расклады для сборной
Евро-202400:23
Евро-2024: Швейцария и Португалия присоединились к Германии и Испании в плей-офф
Евро-202400:07
Жуткая травма и решающий гол в компенсированное время: Венгрия вырвала победу над Шотландией
Вчера, 23:53
Евро-202423:53
Германия на последних минутах вырвала ничью со Швейцарией и первое место в группе
Евро-202423:45
Игрок сборной Венгрии получил жуткую травму в матче с Шотландией
Евро-202423:31
Игрок сборной Украины признался, что не знает легенд Италии и Англии
Водные23:20
Украина впервые за долгие годы завоевала медаль на чемпионате Европы в комплексной мужской эстафете
Европа22:57
Определился последний новичок Ла Лиги следующего сезона
isport.ua
x
Для удобства пользования сайтом используются Cookies. Подробнее...
This website uses Cookies to ensure you get the best experience on our website. Learn more... Ознакомлен(а) / OK