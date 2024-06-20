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Дания - Англия 1:1: обзор матча и результат игры 20.06.2024

Сборные обменялись голами в первом тайме и особо не захотели определять победителя после перерыва.
Сегодня, 20:59
Дания и Англия сыграли вничью / Getty Images
Дания и Англия сыграли вничью / Getty Images

В четверг, 20 июня, сборные Дании и Англии встречались во втором туре группового этапа Евро-2024.

Соперники не определили победителя в противостоянии, завершив поединок ничьей 1:1.

Счет в матче открыли подопечные Гарета Саутгейта. На 18-й минуте встречи Уокер прострелил справа в штрафную, мяч оказался у Кейна, который подстроился под удар с левой и отправил его в ворота.

Источник: Getty Images

Тем не менее еще до перерыва датская сборная сумела выровнять положения в противостоянии. На 34-й минуте Юльманн решился на дальний удар и с 28-ми метров зарядил в левый нижний угол - от стойки мяч залетел в ворота.

Источник: Getty Images

Во второй половине поединка команды особо не рисковали, казалось, рассчитывая на то, чтобы вырвать победу только, если подвернется подходящая возможность.

Англия имела шанс снова выйти вперед на 56-й минуте, но дальний удар Фодена пришелся в стойку. В одном из эпизодов Беллингем разрезающей передачей выводил на ворота Уоткинса, но Шмейхель спас.

Источник: Getty Images

Практически сразу после этого Пикфорд в этот раз уже справился с дальним ударом от Хейбьерга. А еще один выстрел от датского полузащитника ближе к концу матча был неточным.

Источник: Getty Images

Таким образом, Англия в двух матчах набрала четыре очка и возглавляет группу С, а в активе Дании два балла.

В другом поединке квартета сборные Словении и Сербии сегодня также сыграли вничью 1:1.

Статистика матча Евро-2024 Дания - Англия

Дания - Англия 1:1

Голы: Юльманн, 34 - Кейн, 18

Ожидаемые голы (xG): 0.73 - 0.82
Владение мячом: 46% - 54%
Удары: 16 - 11
Удары в створ: 7 - 4
Угловые: 4 - 2
Фолы: 13 - 5
Атаки: 41 - 41

Дания: Шмейхель - Андерсен, А. Кристенсен, Вестергор - Меле, Юльманн (Нергор, 82), Хейбьерг, Кристиансен (Дамсгор, 57) - Эриксен (Сков Ольсен, 82) - Хойлунн (Поульсен, 67), Винд (Ба, 57)

Англия: Пикфорд - Уокер, Стоунз, Геи, Трипьер - Александер-Арнольд (Галлахер, 54), Райс - Сака (Эзе, 70), Беллингем, Фоден (Боуэн, 69) - Кейн (Уоткинс, 69).

Предупреждения: Вестергор, Меле, Нергор - Галлахер.

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