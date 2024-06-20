Словения - Сербия 1:1: обзор матча и результат игры 20.06.2024

В среду, 19 июня, сборные Словении и Сербии встречались во втором туре группового этапа Евро-2024.

После неудачи в первом поединке с Англией сербы сумели вырвать ничью, а словенцы вторую игру завершили с результатом 1:1.

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В первом тайме наиболее опасный момент произошел у ворот Сербии, когда Элшник попал в стойку, а на добивании Шешко целил в верхний угол, но пробил выше ворот. После этого Сербия активизировалась, но также не смогла использовать свои возможности.

Источник: Getty Images

В начале второй половины встречи словенец Бийол едва не срезал в свои ворота, а после опасно пробивал Митрович, но также безрезультатно. Словения на это ответила на 58-й минуте отличным ударом под перекладину от Шешко, но потянул вратарь.

Казалось, ключевым в матче должен был стать эпизод в середине второго тайма. На 69-й минуте словенцы выбежали в контратаку и Карничник на дальней стойке замкнул прострел.

Источник: Getty Images

Практически сразу же сербы могли исправить ситуацию, но словенцев спасла перекладина после удара Митровича. Все же своего Сербия добилась в компенсированное к матчу время перед самим финальным свистком. На 90+5 минуте Йович головой замкнул подачу с углового.

Источник: Getty Images

Таким образом, Сербия набрала первый балл на Евро-2024, а Словения имеет два очка после двух матчей.

Также сегодня в этой группе состоится поединок между Данией и Англией.

Статистика матча Евро-2024 Словения - Сербия

Словения - Сербия 1:1

Гол: Карничник, 69 - Йович, 90+5

Ожидаемые голы (xG): 1.48 - 1.47

Владение мячом: 44% - 56%

Удары: 10 - 14

Удары в створ: 4 - 4

Угловые: 4 - 9

Фолы: 13 - 8

Атаки: 42 - 55

Словения: Облак - Карничник, Дркушич, Бийол, Янжа - Стоянович (Ипотник, 76), Черин, Елшник (Брекало, 90+1), Млакар (Станкович, 62) - Шпорар, Шешко (Вербич, 76)

Сербия: Райкович - Велькович, Миленкович, Павлович - Живкович (Бирманчевич, 82), Илич, Лукич (Милинкович-Савич, 64), Младенович (Гачинович, 46) - Тадич (Самарджич, 82) - Влахович (Йович), Митрович

Предупреждения: Янжа, Випотник - Младенович, Лукич, Гачинович, Йович.

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