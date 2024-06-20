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Сербия может сняться с Евро-2024

Виной всему кричалки со стороны фанатов Албании и Хорватии.
Сегодня, 13:55
Сборная Сербии / Getty Images
Сборная Сербии / Getty Images

Сербия может отказаться от участия в Евро-2024 из-за оскорбительных кричалок.

Федерация футбола Сербии требует от УЕФА наказать Хорватию и Албанию за скандирование "Убей серба" во время вчерашнего матча (2:2).

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"То, что произошло, – это скандал. Футбольный союз Сербии потребует от УЕФА принять самые жесткие санкции, в противном случае мы не продолжим участие в чемпионате Европы.

Это настоящий скандал, и мы не хотим, чтобы это когда-либо повторилось", – сказал генеральный секретарь Футбольного союза Сербии Йован Шурбатович в интервью Sport Klub.

Напомним, в четверг, 20 июня, Сербия сыграет против Словении в рамках второго тура чемпионата Европы.

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КЛЮЧЕВЫЕ СЛОВА: сборная Сербии

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