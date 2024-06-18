Сборная Сербии потеряла лидера команды до конца Евро-2024

Филип Костич получил травму в матче против Англии.

Вингер сборной Сербии Филип Костич больше не сможет выступить на чемпионате Европы.

Лидер сербской команды получил травму в матче против Англии (0:1) и был заменен в конце первого тайма.

Как сообщает Calciomercato, у Костича диагноситировано повреждение связочного аппарата коленного сустава.

Читай также: "До столовой могу дойти": Миколенко рассказал о своем самочувствии после травмы

Сроки восстановления после такой травмы – 3-4 недели.

Сборная Сербии выступает в одной группе с Англией, Словенией и Данией.

Ранее сообщалось, что Мбаппе больше не сыграет на групповом этапе Евро-2024.

Следить за новостями и получать интересный спортивный контент можно в нашем Telegram-канале!