Сборная Сербии потеряла лидера команды до конца Евро-2024
Филип Костич получил травму в матче против Англии.
Вингер сборной Сербии Филип Костич больше не сможет выступить на чемпионате Европы.
Лидер сербской команды получил травму в матче против Англии (0:1) и был заменен в конце первого тайма.
Как сообщает Calciomercato, у Костича диагноситировано повреждение связочного аппарата коленного сустава.
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Сроки восстановления после такой травмы – 3-4 недели.
Сборная Сербии выступает в одной группе с Англией, Словенией и Данией.
Ранее сообщалось, что Мбаппе больше не сыграет на групповом этапе Евро-2024.
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