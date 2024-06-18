Мбаппе больше не сыграет на групповом этапе Евро-2024

Франция будет вынуждена решать задачу выхода в плей-офф без лидера.

Нападающий сборной Франции Килиан Мбаппе не сможет помочь "Les Bleus" в ближайших матчах Евро-2024.

Как сообщает Le Figaro, Килиан не сыграет в матчах против Нидерландов и Польши на групповом этапе.

Если Франция пройдет в плей-офф, то форвард будет играть с 1/8 финала в защитной маске из-за сломанного носа.

С Нидерландами коллектив Дидье Дешама сыграет 21 июня, а с Польшей - 25 июня.

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